Cynik Gervais, divný Tarantino, ušlechtilý Hanks. Ohlasy Zlatých glóbů hledají skutečné vítěze a poražené

„Vítězové večera jsou dvě díla, která lze vykládat jako ‚klasické kino‘. Jsou to filmy dvou režisérů, což nepřekvapí. Nominován nebyl jediný film, který by natočila režisérka,“ upozorňuje Kürten.

Naopak mezi horší momenty zařadila autorka Eliana Docktermanová třeba děkovací řeč Quentina Tarantina, který si úspěch zajistil komedií Tenkrát v Hollywoodu. Podle novinářky nebylo úplně šťastné, když svérázný tvůrce naznačil, že poté, co si film sám napsal a režíroval, by opravdu nikomu děkovat nemusel. I když tak později učinil, šlo o „bizarní prohlášení o snímku, který je tak moc závislý na výkonu filmových hvězd“, zejména Brada Pitta a Leonarda DiCapria. Slavní herci navíc seděli v publiku a Pitt si došel také pro jedno z hereckých ocenění.

Historický snímek 1917, v režii a podle scénáře Sama Mendese, je inscenován skutečně jako „nejlepší drama“, za což byl oceněn. Diváka vtáhne a vsugeruje mu, že se mu příběh z první světové války před očima odehrává v reálném čase. Nejlepší komedie roku 2019 Tenkrát v Hollywoodu nese téma kina už v názvu. Tarantinův počin je „poctou starému Hollywoodu, filmovému umění a klasickému filmu, auře jedné končící kino-epochy,“ podotýká německý kritik.

Co je vtipnější? Smrt, nebo obočí?

Autoři ohlasů si ovšem všímali nejen filmů a jejich aktérů. Pozornost komentátorů se soustředila také na moderátora večera, britského komika Rickyho Gervaise. „Pojďme se pobavit na váš účet, co vy na to? A nezapomeňte, že to je jenom legrace a že všichni stejně brzo umřeme,“ zahájil ceremoniál.

„Nejste tu od toho, abyste veřejnost o čemkoli poučovali, o skutečném světě nic nevíte. Většina z vás strávila ve škole méně času než Greta Thunbergová,“ nabádal také budoucí oceněné. „Pokud vyhrajete, přijďte sem, svou malou cenu si převezměte, poděkujte svému agentovi a Bohu a pak zase vypadněte,“ radil v nadsázce.

Lorraine Aliová z Los Angeles Times uznává, že podobný humor se od Gervaise dal očekávat, nicméně si podle jejího názoru mohl takové cynické vtipkování tentokrát odpustit. S ohledem na napjatou situaci v Íránu a požárům v Austrálii.