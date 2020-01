USA odmítly vpustit do země šéfa íránské diplomacie, který chtěl promluvil v OSN

Podle některých expertů USA neudělením víza porušují mezinárodní dohody. Úmluva z roku 1947 totiž zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku.

Zaríf podle serveru Foreign Policy (FP) o vízum požádal již před několika týdny. Chystal se přitom na první vystoupení před světovými vůdci od minulého pátku, kdy Solejmání zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu.

Íránská vláda očekávala vyjádření k Zarífově vízu v pondělí, nicméně podle zdrojů FP zavolal činitel z Trumpovy administrativy generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a sdělil mu, že USA íránského ministra zahraničí do země nevpustí.