Thanks for the Dance i nahrávky do zásoby. In memoriam vychází album Leonarda Cohena

Když se Leonard Cohen na přelomu tisíciletí po odmlce vrátil do hudebního světa, začal ve svých tehdy pětašedesáti letech znovu pracovat naplno. Přesně jak zpívá v singlu Happens to the Heart z nejnovější desky: I was always working steady / But I never called it art – Vždy jsem pracoval usilovně / ale nikdy jsem to nenazýval uměním.

Poslední album, které sám dokončil, vyšlo na podzim 2016, jen několik dní před jeho smrtí. Novinka shrnuje to, co tehdy nahrál, ale už nestihl vydat. Skladby doaranžoval Cohenův syn Adam ve spolupráci s věhlasnými hudebníky, jakými jsou Damien Rice, Jennifer Warnesová nebo Beck.

„Když máte štěstí, vztahy s členy rodiny se časem prohloubí. A já měl štěstí,“ pochval si Leonard Cohen v roce 2016 při představení alba You Want It Darker, které Adam produkoval.