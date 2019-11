Idealistka Ramba, drbna Havlová i stará struktura Lábus. Schůze Vlastníků je pěkná společnost

Rozumná domluva? Prostě se o ni musíme pokoušet

Nejen podle Lábuse jsou Vlastníci obrazem současné společnosti, v níž je, zdá se, rozumná domluva mezi odlišně smýšlejícími lidmi stále obtížnější.

„Člověk se neustále setkává s někým, kdo má jiný názor, což je naprosto v pořádku, ale nějak jsme ztratili schopnost brát názor jen jako vstupní lístek do diskuse, jako bránu, kterou vcházím na kolbiště, kde se o tom můžeme bavit, a třeba dokonce připustím, že nakonec kolbiště opustím jinou branou. To se úplně neděje. Zůstávají brány, kolbiště je zabetonované a jediná možnost je prostě se o to pokoušet,“ obává se Havelka.

A dodává, že on se o to snaží divadlem. „Mám pocit, že to je médium, které umí dát nahlédnout svět očima někoho jiného, a tím pádem začít trošku rozdmýchávat vyhasínající schopnost empatie,“ doufá. Často se proto při představení snaží o interakci s publikem. Se souborem VOSTO5 diváky například v dokumentární inscenaci Dechovka zavedl do skutečných poválečných událostí na Jihlavsku nebo jim v akční historické fikci Pérák o protektorátním fantomovi předložil překvapivý výklad dějin.