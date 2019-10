Recenze: Další resuscitace umírající série. Terminátor marně vytahuje původní Sarah Connorovou

„Já se vrátím,“ říkával Schwarzeneggerův terminátor. Bohužel se z toho stala nešťastná mantra série, která už je stejně směšná jako původní nebezpečný stroj s lidským vzezřením. Kéž by se nyní naplnila nová předzvěst, a to: „Já se už nevrátím“. Sérii by to uškodilo asi ze všeho nejméně.