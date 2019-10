Dobře zašitej frajer vybral to nejlepší z Petra Šabacha

Za knihou „best of Šabach“ stojí spisovatelé Emil Hakl a Václav Kahuda. Prošli celou Šabachovu literární pozůstalost a na výběru se jednomyslně shodli. Z dosud nezveřejněných textů ze spisovatelova šuplíku vybrali například příběh o rozhlasovém rozhovoru, který rozloží dotazy zvídavých posluchačů, nebo povídku o kosmonautovi, k jejímuž napsání Šabacha inspirovala píseň Space Oddity od Davida Bowieho.

Historky, o kterých psal, autor částečně sám prožil, mnohé pak odposlechl u piva. Nad půllitrem si pointy svých příběhů také ověřoval. „Když si nejsem jistý nějakým vtipem, jdu ho nejdřív vyzkoušet na kamarádech,“ přiznával.

Šabachova slova jsem nestačil vychutnávat, říká Svěrák

Psaní pro něj byla dřina, v jeho povídkách a románech původní námaha ale není poznat. Šabachův autorský styl se vyznačuje vypointovanou historkou odvyprávěnou uvěřitelností a nadsázkou. „Vypráví příběhy, jako když vám je vypráví někdo v hospodě nebo na rohu. To není náhoda, to je umění,“ potvrzuje Kahuda, že za zdánlivou lehkostí se skrývá nelehká spisovatelská práce.

„Když jsem Šabacha poprvé dočetl, přihodilo se mi něco, co mě do té doby nepotkalo. Jeho řeč mi byla tak blízká, jako bychom se dávno znali. Autor sázel do řádků slova tak přesná, že jsem je nestačil vychutnávat,“ vychválil Šabachovo psaní jeho přítel Zdeněk Svěrák, který k výběrové novince napsal předmluvu.