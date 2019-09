Posunul graffiti z ulice do galerie, z písmen ale neuhnul. V Trafo Gallery zahájil sezonu Zeb One

Na posun od pouliční tvorby k malířskému plátnu se chystal několik let. „To bylo postupné, skoro dva roky jsem přemýšlel o tom, že to zkusím, celou dobu jsem přemýšlel, co bych na to plátno chtěl malovat. A potom jsem dospěl k tomu, že neuhnu z písmen,“ říká Zeb One.

Podle kurátora Radka Wohlmutha je jeho přístup spíše ojedinělý. „Většina autorů z graffiti scény, když se dostane do toho umění bez přívlastků, tak buď chtějí vyprávět příběh, to znamená, že se úplně odříznou od toho, co bylo dřív, anebo jdou do úplně čistého formalismu a také opustí to, čím se zabývali na ulici,“ upozorňuje.

Zeb One je ale ve svém přístupu konzistentní. „Pořád zůstal u písmen, u typografie, jako writer, má to pořád stejnou logiku, akorát to překlopil do pláten,“ zdůrazňuje Wohlmuth.