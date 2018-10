Tatíček pláče nad tím, kam to jeho děti dotáhly, vysvětluje graffiti s Masarykem jeho autor

Graffiti vzniklo u příležitosti olomouckého Street art Festivalu. Téma pro své dílo ChemiS zvolil v souvislosti s nadcházejících stým výročím vzniku Československa. Obává se, že potřebná sebereflexe, která by k takovému výročí měla patřit, je v porovnání s oslavami na vedlejší koleji.

Masaryk, přestože – zdůrazňuje – nebyl dokonalý, je pro tohoto umělce symbolem hodnot, které se v současné společnosti vytrácí. Proto si vybral právě jeho portrét, o interpretaci Masarykovy osobnosti mu prý nešlo.

„Pro mě a myslím, že i pro většinu lidí Masaryk symbolizuje velmi kladné hodnoty, jako je demokracie, upřímnost, pravda, koneckonců má na prezidentské standardě ‚pravda vítězí‘. Přisuzujeme mu roli člověka morálního a důvěryhodného a tyto hodnoty v současném světě nenacházím. Položil jsem si otázku, jak by vlastně tento člověk s morálními hodnotami pohlížel na současnou společnost, která mu říká ‚tatíček‘. Tedy pokud bychom my byli jeho synové a dcery, jak by pohlížel na naši výchovu, na to, kam jsme to vlastně dotáhli,“ ptá se ChemiS.

Ohlas svou tvorbou vzbudil už před třemi lety. Výtvarník, který má po rodičích kazašské kořeny, na zeď v centru Prahy vytvořil graffiti k uctění obětí teroristických útoků v Paříži. Zobrazovalo tři osoby, z nichž jednou byla žena v šátku, s hlavami skloněnými k modlitbě. ChemiS dílo doprovodil komentářem upozorňujícím, že nelze všechny muslimy odsuzovat kvůli činům několika fanatiků a také kritizoval údajnou xenofobii v české společnosti.