Recenze: Filmovému Panství Downton nechybí humor a laskavost, odvaha ale ano

Většině filmového příběhu vládne boj downtonského služebnictva bojkotujícího to královské. Což by byla krásná metafora a jako symbolika by stačila, ale tvůrcům to bylo, zdá se, málo a dominanci tomuto příběhu nepropůjčili (snad nezáměrně). Nadměrné množství příběhů má pak za výsledek jediné – dojem, že film je dohromady o ničem.

Co mu ale nechybí, je vytříbenost dialogů a humor, který po všechna léta provázel i seriál. Své okolí i diváky jím zásobovala zejména hraběnka vdova v podání Maggie Smithové (známé jako profesorka McGonagallová z Harryho Pottera) – a jinak tomu není ani ve filmu. Bez nadsázky je hraběnka Violet důvodem, proč na filmové Panství Downton jít a v sále zůstat.

Nicméně abychom doyenku rodiny parafrázovali: Má scenárista připraveno dost bonmotů, aby humor vydržel po celou dobu?