„Rychlošípák“ Jindra Hojer složil ze střípků svého života knihu

V knize se Hojer vrací do svého dětství a mládí, kdy chodil do skautského oddílu, který vedl Jaroslav Foglar. Právě on podle tehdy dvanáctiletého Hojera vytvořil jednoho z členů slavné klukovské party. Hojer se ale se čtenáři podělil také o zážitky z cest do Řecka a Itálie.

V jeho textech nechybí humor, ironické zvraty i napětí. Všechny příhody sepsal na psacím stroji své ženy Taji, která zemřela v roce 2013. „Když na něm píšu, ona je tu se mnou,“ vysvětluje.

Existenci Rychlých šípů jejich autor, Jaroslav Foglar, nikdy nepotvrdil. Podobně nechává čtenáře na pochybách i Jindra Hojer, vzpomínky totiž doplňují příběhy smyšleného pana Šmodrchy. Veselé příhody připravoval autor několik desítek let. Podle nakladatele se lidé mohou jen dohadovat, nakolik toto vyprávění vychází ze skutečnosti.