Filmová upoutávka týdne: Jamie Foxx doufá ve spravedlnost jako odsouzenec na smrt

Odsouzence v nadcházejícím filmu Just Mercy pak ztvárnil Jamie Foxx. V jeho filmografii byl zlomový rok 2004 díky dvojici děl Ray a Collateral. Zatímco v případě Collateralu mu role taxikáře, který se stane nedobrovolným řidičem nájemného vraha, jenž musí během noci zlikvidovat několik cílů, vynesla nominaci na Oscara, tak při tom samém udílení si odnesl Oscara za ztvárnění nevidomého muzikanta Raye Charlese.

Později se Foxx objevil i ve snímcích Dreamgirls, Sólista, Nespoutaný Django, ale i v komiksovém Amazing Spider-Man 2.

Režisér se brzy zařadí mezi tvůrce „marvelovek“

Režie a scénář Just Mercy jsouo dílem veřejnosti ne tak známého tvůrce Destina Crettona. Uvedl se teprve před sedmi lety filmem I Am Not a Hipster z hudebního prostředí, na který navázal o rok později Dočasným domovem, který se odehrával v zařízení pro teenagery v tísni. Do hlavní role tehdy obsadil Brie Larsonovou, s níž spolupracoval následně i na Skleněném zámku o dospívání v netradiční rodině a která se objevuje i v Just Mercy.

Už za dva roky se věhlas Crettona ale může významně rozšířit. Stal se totiž dalším z režisérů malých dramat, které si studio Marvel vybralo, aby adaptovali některý z jejich komiksů. Podobně jako zmíněný Coogler, který zrežíroval film Black Panther, to je třeba i případ Anny Bodenové a Ryana Flecka, kteří letos uvedli Captain Marvel. V obou případech přitom celosvětové tržby zamířily nad miliardu dolarů. Cretton dohlédne na oživení superhrdiny s čínskými kořeny, který se jmenuje Shang-Chi a který by se v budoucnu mohl postavit i po bok týmu Avengers.

Co ještě stojí za pozornost z budoucích filmů

Do tuzemských kin v říjnu dorazí vítěz festivalu v Cannes, jihokorejské drama Parazit.