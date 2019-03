Recenze: Captain Marvel má ke spasitelce daleko. Samotnou ji jen tak tak zachraňuje komedie

Captain Marvel tak hluboko do minulosti nemusí, nicméně i tak se kvůli ní studio Marvel vrací do devadesátých let, do doby, kdy se filmy půjčovaly na videokazetách a nějací Avengers byli ještě hudbou budoucnosti. Sympatie si však získává o dost hůř. Kde Wonder Woman povzbuzovala a inspirovala, Captain Marvel jenom sílu deklaruje.

Adrenalin? Spíš humor

S Captain Marvel, většinu času oslovovanou jako Versová, se setkáváme ve chvíli, kdy se účastní vesmírného konfliktu mezi rasou Kree, za které kope a kteří mají nejčastěji nezdravě vyhlížející modrou pokožku, a rasou Skrullů, kteří zase vypadají jako příbuzní ještěrek. Pokud se tedy nechají vidět ve své původní podobě, Skrullové totiž dokážou převzít vzhled jakékoli bytosti. Poslední akce přivede Versovou až na Zem, kde objevuje, že má k planetě větší vazbu, než by její děravá paměť napovídala.