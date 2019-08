Půlkilometrový vlak veze českou kulturu za krajany do Banátu

… se rozkládá na území Rumunska, Srbska a Maďarska. Do rumunského Banátu přišli čeští a také němečtí osadníci z rakouské monarchie v první polovině devatenáctého století, aby kolonizovali tamní oblast. Nazývají se rumunským várazem „pémové“. Jejich potomci udržují mnohé tradice a životní styl, takže návštěva Banátu vzbuzuje dojem, že je cestou o sto let zpátky. Českých krajanů zde žije několik tisíc, s generační obměnou a pokrokem se ale typický místní ráz pomalu vytrácí. Mladí lidé často odcházejí „za lepším“ do země jejich prapředků, do Česka.