Ve Snu o toulavých kočkách vstupuje Petr Sís do svých ilustrací

video Petr Sís vstupuje do svých vlastních ilustrací

Příběh Davida Síse naposledy představil dvacetiminutový portrét Jdi za svým snem z poloviny devadesátých let. Chystaným snímkem provází kočka ze Sísovy knihy Tři zlaté klíče o staré Praze. Výtvarníka, a spolu s ním i diváka, zavede do jeho vlastních ilustrací, tedy na místa vzpomínek. „Ta černá opuštěná kočka je Petrovo alter ego. Nemá domov, stejně jako Petr,“ vysvětlil jeden z motivů filmu už dříve hlavní kameraman a producent Vítek Bělohradský.

Sísovy kresby pro filmovou animaci přetváří Michal Žabka, který mimo jiné natočil celovečerní příběhy komiksového Čtyřlístku. „Jde o zmodernizovanou verzi ploškového filmu, kdy jsou jednotlivé figurky rozřezány na části a těmi se hýbe,“ popisuje aktuální práci.

Nad knihami Petra Síse tráví hodiny. Ilustrace musí nejen rozpohybovat, ale do některých také naklíčovat hrané sekvence s jejich autorem. „Bude hrát ve svých vlastních obrázcích a komunikovat s postavami, které nakreslil,“ vysvětluje Žabka.

Já na bráchu…

V první řadě ale výtvarník komunikuje ve filmu s režisérem dokumentu, svým bratrem Davidem Sísem. „Někdy se člověk bojí jít na dřeň, protože ví, co se tam skrývá,“ popisuje úskalí příbuzenského natáčení filmař. Jako dokumentarista se věnuje především hudbě (zachytil například příběh kapely Lucie), natočil ale třeba i snímek Maffiáni o domácím odboji za první světové války.

„Film je o bráchovi, o jeho tvůrčí cestě, ale vedlejším motivem je, že jsme o sebe vlastně byli připraveni,“ dodává. Davidovi bylo dvacet, když jeho o třináct let starší sourozenec odešel do Spojených států. V zámoří žije od počátku osmdesátých let dodnes.

Zatímco v Československu se stal jedním z prvních dýdžejů a věnoval se tvorbě animovaných filmů, v USA proslul jako ilustrátor a autor dětských knížek. Nejen malé čtenáře zřejmě nejvíce zaujal knihou Zeď, v níž popisoval dětství za železnou oponou. Za svou tvorbu obdržel mimo jiné Cenu Hanse Christiana Andersena, nejprestižnější ocenění v oblasti dětské literatury.