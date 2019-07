Střelné rány, popáleniny, hadí uštknutí. Lékárník bez hranic popsal misi v Jižním Súdánu v nové knize

Bývalý prezident České lékárnické komory se rozhodl vyměnit pohodlí domova za nebezpečí válečné zóny. Absolvoval půlroční misi v Agoku v Jižním Súdánu, kde Lékaři bez hranic provozují nemocnici se 120 lůžky. Pacientů, kteří potřebuji pomoc, je ale mnohem víc.

Jako lékárník musel mimo jiné zajistit objednávku léků na šest měsíců. „Není to až tak úplně odlišné od toho, co znají moji starší kolegové z let před rokem 1990, kdy se třeba léky ze zahraničí objednávali také jednou za rok, takže to byl takový návrat v čase. My jsme tady v lékárně zvyklí, že objednáme dvakrát i třikrát denně,“ říká Stanislav Havlíček.

Syn buvola léčí hadí uštknutí

Nejčastější zranění, která lékaři na místě řeší, jsou střelné rány, popáleniny nebo hadí uštknutí. Právě on učil místní zdravotníky používat nové protijedy, které dokážou vyléčit poranění od zmije, kobry nebo mamby.

„Měli jsme tam průměrně jedno hadí uštknutí denně,“ upozorňuje Havlíček. „Za tu dobu, co jsem tam byl, nám žádný z pacientů, kteří přišli do nemocnice, nezemřel, což považuji za velký úspěch,“ dodává.