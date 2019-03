Chirurg Šebek: Jako součást oblečení nosí v Jemenu samopal i malí chlapci

S jakými pocity jste se vrátil z Jemenu? Jak se lišila tato mise od těch v Afghánistánu, v Súdánu, na Haiti, kde jste byl po zemětřesení?

Haiti byla živelná katastrofa, Afghánistán válečný konflikt, který je v zemi skoro čtyřicet let. Jemen byl zvláštní v tom, že počátek konfliktu spadá do března 2015 – a to není tak dávno. Přistávali jsme v Saná a když z letiště v hlavním městě přijíždíte, vidíte krásné, vybetonované a vyasfaltované dálniční přivaděče a říkáte si, že je to jenom kousek od toho, jak žijeme my a že válečný konflikt můžeme mít doma taky. Přišlo mi to jako velmi intenzivní uvědomění si, že stačí málo a válka může být kdekoliv.

Vaše role v této misi byla na rozdíl od ostatních spíš konzultační. Znamená to, že je v Jemenu vzdělaný zdravotní personál a že přebírá roli, kterou jste v rámci Lékařů bez hranic hrál na jiných místech? Je to ten ideální cíl?

Jemen je dneska největší humanitární katastrofa na světě. Lékaři bez hranic v Jemenu ke konci roku 2018 provozují dvanáct nemocnic a dvacet jich podporují, celkově je zde zaměstnaných asi 2200 mých kolegů, zejména místních spolupracovníků, a rozpočet, který tam v roce 2018 utrácíme, je, tuším, asi 65 milionů euro.