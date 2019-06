Povšimněte si laskavě tohoto skvělého exempláře. Trailer poutá na život Jiřího Suchého

„Nebylo to jednoduché, ale bavilo mě to. Kličkovat mezi těmi turbulencemi bylo pro mě něco jako hrát šachy. Když se mi nějaký tah povedl, radoval jsem se. V opačném případě mě to spíš nabudilo a vyprovokovalo k větší ostražitosti a trpělivosti. A napínavá hra pokračovala. Když v listopadu 89 daly události mým protihráčům mat, řekl jsem si: Byla to vlastně krásná doba. Dobře, že už je za námi,“ shrnuje vlastní život Suchý.

Nechybí zmínka o lidech, kteří divadelníka provázeli či ještě provázejí na divadle i v životě: o jeho ženě, výtvarnici Běle Suché, druhém z dvojice S + Š Jiřím Šlitrovi i dlouholeté divadelní partnerce Jitce Molavcové. I o Šlitrovi mimochodem natočila Sommerová dokument – před dvaceti lety pro televizní cyklus Nevyjasněná úmrtí.

Oddat i nepoddat se

Před Jiřím Suchým natočila Sommerová už dokumentární portréty gymnastky Věry Čáslavské (Věra 68), zpěvačky Marty Kubišové (Magický hlas rebelky) a pěvkyně Soni Červené (Červená).

„Pro mě je důležité, aby protagonisté mých filmů byli lidé jednoznačné morální integrity, zároveň vynikající ve svém oboru, osobnosti, které nás inspirují svým životním příběhem, svou oddaností profesi a především svým postojem ke společenským a politickým nástrahám, o které nebyla ve dvacátém století nouze. Všichni čtyři je se ctí ustáli, všichni byli za svá rozhodnutí nepoddat se perzekvováni,“ objasnila Sommerová.