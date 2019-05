Petr Zelenka natáčí nový film Modelář. V hlavních rolích Kryštof Hádek, Jiří Mádl a drony

„Dnes už není ani tak zajímavé vidět záběr natočený z dronu, jako spíš dron, který takový záběr natáčí. To, co se děje za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to technická hračka, ale je sexy. V Modeláři pracujeme s drony unikátním způsobem, a to nejen na české poměry,“ říká Petr Zelenka.

Snímek sleduje vznik prosperující půjčovny dronů, mezi jejíž klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony tady monitorují větrné elektrárny nebo sprejují Petřínskou rozhlednu. Divák se může těšit také na závody dronů – sport budoucnosti, v němž jsou Češi velice úspěšní, nebo módní přehlídku, kde drony nosí luxusní kabelky.

Jedním ze dvou hrdinů filmu je chemik Pavel (Kryštof Hádek), vynikající letecký navigátor, který se nedávno vrátil z Izraele, kde několik let pracoval. Protipólem Pavla je majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, zdánlivě divoch a provokatér.

Žánr je past, říká Zelenka

Drony jsou pro tyto dva bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Idylická situace ve firmě se však začne výrazně komplikovat, když chce jeden z hrdinů dron využít k něčemu úplně jinému.

„Není to formálně komplikovaný příběh jako moje předchozí filmy Ztraceni v Mnichově nebo Karamazovi. Žánrově psychologický thriller, ale žánr je past,“ uvažuje o filmu Petr Zelenka. „Bude tu pár hlášek, hlavní hrdiny si určitě zamilujete, bude to dobře odsýpat a na pár scén si vzpomenete i druhý den nebo za týden,“ doplňuje.