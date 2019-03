Návrat Marie Terezie a Ivan Trojan jako Šarlatán. ČT představuje nové projekty

Zločiny minulé i současné Do minulosti, konkrétně do dvacátých let, se vrací i desetidílný seriál Zločiny Velké Prahy režiséra Jaroslava Brabce s Jiřím Langmajerem, Jaroslavem Pleslem a Denisem Šafaříkem v hlavních rolích. Seriál se odehrává v regionu, který vznikl sloučením centrální Prahy a okolních sídel, obcí a vesnic, a v němž se začíná objevovat nejen nový typ kriminality, ale také rivalita mezi vyšetřovateli. Ve stejném období, ale v jiné lokaci, se odehrávají i Četníci ze Znojma, kteří navazují na úspěšný seriál ČT Četníci z Luhačovic.

Další projekty České televize reflektují současnou společnost. Po Rašínovi se k soudobé látce vrátil režisér Jiří Svoboda. Snímek Vysoká hra inspirovaný románem Václava Lásky odvypráví příběh policisty protikorupčního útvaru, pro kterého je idea právního státu prioritou. Hlavní role se zhostí Richard Krajčo. „Kromě reflexe kriminálního a policejního prostředí bych filmem rád přiblížil divákovi psychosociální změny, které představuje neomezená možnost vhledu do našeho soukromí prostřednictvím stále dokonalejších elektronických prostředků,“ říká Jiří Svoboda.

Ze skutečných případů z několika minulých let vychází třináctidílný seriál Místo zločinu Ostrava, který představí dvojici zdánlivě velmi odlišných kriminalistů. Ostravské případy z nedávné doby budou vyšetřovat Pavla Beretová a Stanislav Majer. Seriál Hlava medúzy zavede diváky pro změnu do prostředí Jihomoravského kraje. „Vybrali jsme si podobu medúzy jako symbol našich kriminálních příběhů. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo,“ prozrazuje režisér Filip Renč. Třicáté výročí sametové revoluce Nová dokumentární tvorba České televize se mimo jiné zaměří na třicáté výročí sametové revoluce. Jednou z tváří událostí z listopadu 1989 se stal herec Jan Potměšil, jehož stejnojmenný portrét chystají dokumentaristé Martin Slunečko a Miloslav Šmídmajer. Revoluci z pohledu tehdejších i dnešních studentů představí snímek Sametová FAMU. Některé záběry z tehdejších událostí se díky archivům objeví historicky vůbec poprvé. S archivními záběry pracuje také dokument Rekonstrukce okupace 1968, který započal nálezem nezveřejněných 35milimetrových filmových materiálů natočených v srpnu roku 1968. Česká televize poté vyzvala veřejnost ke spolupráci s identifikací protagonistů, míst a situací. Třetím dokumentem pracujícím s dosud nezveřejněným obrazovým materiálem je Nejkrvavější proces, jenž přibližuje soud z listopadu 1952, jehož nejznámější postavou je politik Rudolf Slánský.

Ivan Trojan je Šarlatán Česká televize připravuje také dva koprodukční snímky, které půjdou do kin. Na Oskara třikrát nominovaná režisérka Agnieszka Hollandová natáčí film Šarlatán, strhující životní příběh muže, který svými nevysvětlitelnými schopnostmi pomohl statisícům pacientů. Léčitel Jan Mikolášek bez ohledu na dobu a režim, bez lékařského vzdělání a bez předsudků, léčil bylinkami nemocné ze všech společenských vrstev. „Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě. A ten svár v něm je další dramatickou linkou příběhu,“ říká představitel hlavní role Ivan Trojan.