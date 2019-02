Ivan a Josef Trojanovi jsou jeden Šarlatán. Nový film režíruje Agnieszka Hollandová

přehrát video Ivan Trojan se představí jako filmový Šarlatán

Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Česku blízko nejen proto, že studovala na pražské FAMU. Čeští diváci její práci nejvíce zaznamenali v sérii Hořící keř inspirované událostmi po sebeupálení Jana Palacha. Nyní podle scénáře Marka Epsteina připravuje snímek Šarlatán o osudech Jana Mikoláška (1887 až 1973), který byl ve své době známým léčitelem a znalcem bylin. Jeho pomoc vyhledala i řada osobností, například herečka Olga Scheinpflugová, výtvarník Max Švabinský nebo prezidenti TGM a Antonín Zápotocký, jehož prý zachránil před amputací. Geniální konformista „Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že jeden člověk je schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že najednou ví, co v něm je. Velmi často je to podvod. Ale v případě Mikoláška to podvod nebyl. On byl skutečně geniální, šíleně intuitivní a zároveň racionální diagnostik. A dovedl lidem bylinkářstvím neuvěřitelně pomáhat,“ říká Hollandová.

Po smrti prezidenta Zápotockého ale komunisté Mikoláška soudili ve vykonstruovaném procesu, mimo jiné za krácení daní. Dostal tři roky a přišel o veškerý majetek. „Skrze toho člověka odvyprávíme velký kus dějin dvacátého století,“ pokračuje režisérka. „Pacienty nerozlišoval, pomáhal všem. Takže během druhé světové války pomáhal nacistům i odbojářům. Byl to velmi složitý člověk, ve kterém se pořád pralo to, co je vznešené, dobré a krásné, a nějaké strašné zlo, nějaká temná vášeň,“ uvažuje. „Zároveň byl něčím, co mne v dnešní době zvláště zajímá, protože on byl v zásadě narcistický konformista. Myslel si, že to, co dělá, je tak důležité, že může dělat kompromisy všeho druhu,“ dodává Hollandová. Jeden člověk ze dvou Trojanů V těchto dnech vybírá herce do posledních rolí. Jako léčitel Jan, obdařený výjimečnými schopnostmi i stíhaný vnitřními děsy, se na plátně představí Ivan Trojan. „Ví, že zachraňuje životy, že umí lidem pomoct, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoci sám sobě. A ten svár dobra a zla v něm je další dramatickou linkou příběhu,“ říká herec.

Hlavní roli si zahraje spolu se svým synem. Léčitele v mladším věku ztvární Josef Trojan. „Jsme si přece jen podobní, tak se ukázalo, že to bude nejlepší řešení. Doufám, že to všichni vzájemně potvrdíme,“ říká Ivan Trojan. „Takový dárek mi osud poslal. Jsem velmi zvědavá, jak to dopadne, jak uděláme jednoho člověka ze dvou Trojanů,“ směje se Hollandová. Snímek Šarlatán se začne natáčet v dubnu. Podstatná část filmu vznikne v okolí Okoře a v bývalé věznici v Mladé Boleslavi. Mr. Jones na Berlinale Do Prahy přijela Agnieszka Hollandová z probíhajícího Berlinale, kde v soutěžní sekci představila svůj poslední dokončený film Mr. Jones. Vypráví o novináři, který ve třicátých letech informoval svět o hladomoru na Ukrajině způsobeném sovětskou politikou.

