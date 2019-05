Jako malý kluk. Evangelický farář ilustruje Bibli

Autorské převyprávění Bible připravuje Zdeněk Šorm už několik let, do knihy vybral 111 obrazů. Doprovodné texty nejsou popisné, snaží se spíše tlumočit význam. „Jsou spíše projevem svobody, jak já přemýšlím nad Biblí, co mě nad ní napadá. Zkratky, drobné anekdoty inspirované biblickými příběhy,“ uvedl Šorm.

Bible jako hádanka

Písmo psané tuší je někdy záměrně těžší rozluštit. „Je to naschvál, aby lidé texty četli pomalu, aby se nad nimi zamýšleli, aby v nich hledali. Vyjadřují, že Bible je pro nás trochu hádankou,“ podotýká autor.

Kontury ilustrací kreslí rákosem od rybníka a obrázky pak pečlivě vybarvuje pastelkami. „Asi proto, že se jako malý kluk vzhledem k víře a Bibli cítím,“ vysvětluje Šorm, proč jeho obrázky evokují dětské kresby. „Jsem sice farářem už třicet let, ale čím dál tím víc si uvědomuju, jak málo Bibli rozumím,“ dodává.