Byl národa čas. Druhý pohřeb Karla Hynka Máchy se stal manifestací proti nacistům

Nejvýznamnější představitel českého romantismu zemřel 6. listopadu 1836 v Litoměřicích poté, co prochladnul při hašení požáru. Bylo mu necelých dvacet šest let. Pohřben byl na litoměřickém hřbitově v den, kdy se měl ženit.

Převezení Máchových ostatků do Prahy inicioval o více než sto let později Karel Engliš, tehdejší guvernér Národní banky Československé. „Bylo to proto, aby se nedostaly do rukou Němců. Uloženy byly ve strašnickém krematoriu až do 6. května 1939, kdy byly vystaveny v Pantheonu Národního muzea,“ připomíná historik Jan Němeček.

Smuteční průvod následně doprovodil rakev na Vyšehrad k pohřební mši. „Byla reakcí prostých lidí na okupaci. Celé jaro a léto 1939 je protkáno těmito demonstracemi, které vrcholí 28. října 1939,“ zmiňuje Němeček v této souvislosti protest při výročí vzniku Československa. „Nacisté si uvědomovali nebezpečnost, která z těchto akcí vyplývá,“ nepochybuje historik.