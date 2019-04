Aj Wej-wej si půjčil lego. A změnil ho na portréty zmizelých studentů z Mexika

Co se se studenty přesně stalo, se stále neví. Mladíky v září 2014 zřejmě unesli zkorumpovaní policisté a předali místnímu gangu, který je zavraždil. Těla mexických studentů se nenašla. Předpokládá se, že vrazi jejich mrtvoly na skládce spálili a popel vysypali do blízké řeky – to vše z nejasných důvodů.

Aj Wej-wej nyní případ komentuje obřími portréty studentů vytvořenými z tisíců kostek lega, jež jsou mexické veřejnosti důvěrně známé z protestních akcí rodičů, kteří s podobiznami svých synů v ruce požadují při demonstracích po úřadech odpovědi na jejich zmizení.

Inspirace ze S‘-čchuanu

Částečnou inspirací k nejnovějšímu projektu Aj Wej-wejovi prý byla neuspokojivá reakce čínské vlády na zemětřesení v provincii S'-čchuan v roce 2008. Umělec se pokusil sepsat jména více než pěti tisíců školáků, kteří při otřesech půdy zahynuli, a poukázat na mizernou úroveň stavby školních budov, jež se řítily k zemi snáz než okolní objekty.

„Připomnělo mi to Mexičany, kteří přišli o své děti,“ prohlásil umělec, pod jehož vedením portréty vytvořili studenti Mexické národní autonomní univerzity (UNAM). Výstava, která zahrnuje také časový sled klíčových událostí případu a informace o postupu mexických úřadů, se otevřela v sobotu v univerzitním komplexu UNAM a bude přístupná do října.

Po běžencích

Díla Aj Wej-weje často skrývají silná politická poselství. V minulých letech proslul jako kritik čínského komunistického režimu, v posledních letech se výtvarník zaměřuje především na uprchlickou problematiku; člun s běženci vystavoval v Praze, lotosové květy z odhozených záchranných vest pluly na nádržích vídeňského Belvederu.

Cesta k získání materiálu pro aktuální projekt nebyla přímá; Lego se v minulosti stalo terčem kritiky, když odmítlo prodat čínskému tvůrci velké množství kostek. Uvedlo tehdy, že se obává, že by je použil pro další vyjádření politického názoru. Dánský výrobce hraček později svou politiku změnil.