Lars Kepler: O násilí píšeme, abychom se s ním vyrovnali

O setkání s Larsem Keplerem byl na autogramiádě velký zájem, všechny výtisky knižní série si v Česku koupilo na půl milionu čtenářů. Kriminální příběhy spojuje postava komisaře Joony Linny. Nechybí ani v zatím poslední knize Lazar.

„Mýtus o Lazarovi byl vždycky trošku zneklidňující. Co se stalo poté, co vstal z mrtvých? Přál si to vůbec? Pracovali jsme s myšlenkou, že nebylo dobré, aby se vracel, možná by se to změnilo v noční můru,“ vysvětluje Ahndorilová, proč si jako inspiraci vybrali tentokrát biblickou postavu.

Manželé Ahndorilovi přiznávají, že v Lazarovi svého „sériového“ detektiva nešetří. Joona Linna totiž najde hlavu své ženy v mrazáku kanibala. Zobrazování násilí se švédská autorská dvojice ve svých knihách nebrání. Má k tomu důvod.