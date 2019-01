Recenze: Alias Grace baví všechny sultány světa, tedy i nás

Roku 1970 publikovala Margaret Atwoodová cyklus básní The Journals of Susanna Moodie, v nichž se snažila postihnout život v Kanadě v první polovině 19. století. Skrze reálnou Susann Moodiovou a její knihu Život na mýtinách se také seznámila s příběhem vražednice Grace Marksové. Výsledkem byl nejprve televizní film The Servant Girl. Po letech se Atwoodová k látce vrátila s komplexnějším náhledem – románem Alias Grace, který v originále vyšel roku 1996 a předloni jej adaptovala společnost Netflix jako šestidílnou televizní sérii. Nedávno vyšla tato rozsáhlá próza česky.