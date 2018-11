Hmyz, sebepožírání a háčkování. Tři umělkyně se vypořádávají se současnou nejistotou

Už v éře internetu vyrůstala další umělkyně, jejíž tvorbu GHMP v současnosti v prostorách Colloredo-Mansfeldského paláce představuje. Výstava Marie Tučkové je dalším příspěvkem z cyklu Start up, zaměřeném na nejmladší generaci tuzemské výtvarné scény.

Od své babičky se naučila háčkovat a internetovou síť nahradila tou z vlny. V pražském paláci zve do uháčkovaného úkrytu, který souvisí s fiktivní postavou jménem Bunny. Prostřednictvím této bytosti a textu, který o ní napsala, se Tučková dělí s návštěvníky o pocit z virtuální anonymity. „Tématy jsou nostalgie, vzpomínky a nejistota, zda dané věci vnímám správně, nebo ne,“ popisuje.

Její projekt Episode One: Bunny's Departure zůstane v Colloredo-Mansfeldském paláci do 20. ledna. Surrealistické vzkazy o současnosti lze na výstavě Éntomos vyčíst až do 3. března.