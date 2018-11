Legendy Gr2 aneb K jejím obrazům jsem neměl co říct, to je co říct

V Kokoliově ateliéru studovali od roku 1992 mnozí výrazní představitelé současné výtvarné scény. Představit jednotně rozličné osobnosti je prakticky nemožné, první fáze projektu Legendy Gr2 (tedy Grafika 2) proto vsadila na jedinečnost každého tvůrce. Společnou výstavu tvořilo dvaatřicet umělců postupně v Galerii Havelka v letech 2015 až 2017 – na dohled z ulice, navíc sledováni webkamerami.

„Pedagogika na akademii je nutně absurdní, umění se nedá učit, to všichni víme. Tak vymýšlíme způsoby, jak na to lidé mají přijít sami,“ poznamenává Vladimír Kokolia ke svému profesorskému působení.

„Když to berete vážně, tak je to strašně těžký. Vladimír vás ale kritikou a tím, co říká, neustále nutí, abyste vystupovali z komfortní zóny,“ dodává jedna z absolventek Kokoliova ateliéru Kateřina Šedá.