Choďte do divadla, vzkazují teenagerům v Mostě. A bez keců

Nechodím do divadla, nebaví mě to, netají se často teenageři nezájmem o jevištní tvorbu. Změnit jejich názor by chtělo Divadlo rozmanitostí v Mostě, které začalo hrát i pro náctileté diváky. Názvem první inscenace publiku slibuje, že ji uvádí Bez keců a bez autorit!