Spekulanti v Krkonoších rozesílají nevýhodné nabídky na odkup pozemků

Lukáš Gašpar z Vrchlabí za měsíc otvírá i tři obálky. Obsah je vždy stejný. Výzva na prodej pozemku. Data mají zájemci z katastru.

„Nabídky, který vám chodí každý měsíc – a spousta lidí na to skočí a věří tomu, co tam ty společnosti nabízejí,“ popisuje Gašpar. „Nabízejí nám 188,5 tisíce – a to jsou pozemky, které dneska mají hodnotu kolem šesti nebo šesti a půl milionu,“ dodává.

Podobné dopisy dobře znají také ve Špindlerově Mlýně. „Ty nabídky jsou tady dnes a denně,“ říká starosta města Martin Jandura (nestr). „Co mám zprávy od kolegů z realitních kanceláří, Špindl je opravdu lukrativní adresa. Standard je ten, že kdo pozemky má, tak je neprodává,“ vysvětluje.