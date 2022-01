Horské letiště ve Vrchlabí chátrá kvůli sporu akcionářů. Hangáru hrozí zřícení pod sněhem

Ti, kdo na vrchlabském letišti přistávají, jej prý především vnímají jako bránu do Krkonoš. Ale bránu hodně omšelou. „Existuje statický posudek, že když napadne 15 centimetrů sněhu, je riziko, že hangár může spadnout,“ uvedl vedoucí letového provozu Letiště Vrchlabí Karel Horáček.

Navíc do něj také zatéká. A dílna, kde se prováděly certifikované opravy letounů, zeje prázdnotou. „Když to řeknu natvrdo: Je to rozkradené do nuly,“ popsal Horáček.



Letiště patří vrchlabské Letecké škole Vrchlabí, která má tři akcionáře. Aeroklub české republiky drží většinový podíl, menší má město Vrchlabí a vrchlabská společnost Tourway. Majetek školy, která vychovávala i letecké profesionály, se v posledních letech výrazně zmenšil. Dva letouny v celkové hodnotě čtyři miliony korun jsou jedinými stroji, které škole zůstaly.

Město podezírá bývalého prezidenta aeroklubu z obohacení, ten to odmítá

Dva menší akcionáři obviňují bývalého prezidenta Aeroklubu České republiky Vladimíra Machulu z obohacení se z prostředků školy. „Museli jsme dát trestní oznámení na to, že nám nepředal účetnictví, pan Machula si převáděl nějaké peníze i na soukromé účty. Insolvence byla plánovaná,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN).

Bývalý prezident aeroklubu se brání, že za problémy stojí nedostatečné investice do letiště ještě před jeho nástupem do funkce. „Není to pravda, tečka. To je pokus o nalezení někoho, na koho se to dá hodit. Letiště bylo hrubě podfinancované od 90. let,“ reagoval Machula.

Případnou hospodářskou trestnou činnost rozplétá už druhým rokem policie, zatím nikoho neobvinila. „Kolegové provádějí řadu výslechů, cestou znalců si nechali obstarat řadu znaleckých posudků,“ okomentovala mluvčí královéhradecké krajské policie Magdalena Vlčková.

Kvůli neshodám přicházejí piloti o zázemí

Na spory teď doplácí místní aeroklub, který si své zázemí udržuje díky příjmům z vyhlídkových letů. Ale potíže cítí i ostatní piloti, když pro své stroje nemají zastřešení ani servis. Na 850 metrů dlouhé letištní ploše přistane od jara do podzimu denně desítka cizích letadel, v zimě mohou kvůli stavu plochy přistávat jen letouny s lyžinami.

Dva menší společníci se nyní snaží bezúplatným převodem získat akcie třetího většího partnera a začít s opravami havarijních stavů. Žádná dohoda ale zatím na stole neleží.