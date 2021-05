Muzeum Boženy Němcové slaví výročí. Připomene i režiséra filmu Babička Moskalyka

Hlavním projektem muzea letošního roku je stálá expozice Bitva u České Skalice 28. 6. 1866, která je připravovaná k 155. výročí této události. Otevření expozice je naplánované na 29. června.

Muzeum je pro veřejnost znovu otevřené od 4. května. Je v něm také stálá expozice Boženy Němcové, která připomíná život, dílo a dobu této české spisovatelky národního obrození. V přízemí muzea je nově instalovaná výstava Ach, ty ženy, která umožní návštěvníkům nahlédnout do soukromí žen na konci 19. a na počátku 20. století. Výstava k 90. výročí založení muzea potrvá do konce letošního září, výstava věnovaná režiséru Moskalykovi bude k vidění do konce září 2022.