BMW v Sokolově zprovoznilo svůj největší testovací polygon, hejtman čeká příliv mozků

Vývojové centrum se rozkládá na ploše šest set hektarů. Nachází se zhruba 280 kilometrů od Výzkumného a inovačního centra v Mnichově a zaměstnává přes sto lidí.

Je tvořeno šesti tratěmi o celkové délce 25 kilometrů, z jihu na sever se vyznačuje převýšením 80 metrů. Kromě šestikilometrového dálničního okruhu je jeho součástí několik sekcí, jako například moduly pro venkovské silnice a městský provoz pro testování a zdokonalování různých technologií a systémů pro vysoce automatizovanou jízdu nebo parkování.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) je otevření centra milníkem pro kraj. „Začíná tady něco na nevyšší technologické úrovni. Je to jedna z mála lokalit na světě, která disponuje takovou infrastrukturou. A je to velké očekávání i pro budoucnost, a to nejen pro příliv mozků do Karlovarského kraje, ale i možného rozšiřování areálu,“ řekl Kulhánek.

Na tom chce pracovat i Sokolovská uhelná, na jejíchž pozemcích areál vzniká. Podle předsedy dozorčí rady společnosti Pavla Tomka chce Sokolovská uhelná a sesterská SUAS Group nejen spolupracovat s BMW na možném rozvoji svých aktivit, ale například i využít zbylých pozemků výsypky kolem areálu. Na západním okraji by tak mohla vzniknout průmyslová zóna, která by v několika úrovních nabídla až šedesát hektarů.

V Sokolově automobilka testuje už od loňského roku

Celý areál, kde se zkouší nejrůznější technologie včetně autonomního řízení, má velmi silné zabezpečení. Na slavnostním zahájení provozu tak byly všem hostům zalepeny kamery na mobilních telefonech a média neměla možnost pořídit záběry z areálu.

První jízdy se začaly v areálu testovat už loni. Lokalita sice stále ještě nemá konečnou podobu, na ploše však už vznikly dopravní stavby nejrůznějšího typu – úzké i široké silnice, mosty, malé i komplikované křižovatky se semafory. Figuríny lidí, dětí, cyklistů i zvířat představují a simulují skutečné situace a umožňují testovat například bezpečnostní systémy aut, které umožňují v případě nebezpečí rychle zastavit a zabránit střetu.