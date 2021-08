Muchovy prvotiny zdobí radnici v Hrušovanech nad Jevišovkou. Úřad fresky postupně odkrývá

S odkrýváním stropů s Muchovými freskami začala radnice v roce 2016. „Jsou to Muchovy prvotiny, nedaleko Hrušovan vyzdobil zámek a pak i tento dům, kde sídlil úřad. Stropy odkrýváme postupně podle peněz, jedna místnost vyjde zhruba na 500 tisíc korun, záleží na velikosti, je to mravenčí práce. V zasedací místnosti je malba spíše větší. Jsme moc rádi, že tu fresky máme, je to zvláštnost, kterou nám nikdo neodveze,“ uvedla Volná.

Slavná Muchova Slovanská epopej se letos v červnu zhruba po deseti letech vrátila na zámek v Moravském Krumlově. Epopej je přístupná od konce července, je o ni velký zájem. Cyklus obrazů tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze.