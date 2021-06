Ivančice vybudují nové Muzeum Alfonse Muchy. Pomůže výtěžek z prodeje pohlednic

Celá expozice umístěná ve dvou poschodích obou budov by měla zmapovat postupně jednotlivá období života slavného malíře od dětství až po jeho smrt v roce 1939. Prostor by mělo doplnit i zázemí pro dílnu či rukodělné aktivity nebo letní školy v muzeu a multifunkční místnost sloužící například přednáškám.

Muzeum Alfonse Muchy by mělo podle představeného projektu nově sídlit nejen v celé budově současného památníku, ale i v sousední, kde je nyní odbor sociálních služeb města. „Tyto domy spojíme dohromady, plánujeme i částečné zastřešení nádvoří mezi nimi, aby tak vzniklo venkovní posezení pro kavárnu,“ popsala v prezentaci spoluautorka expozice Jana Vodičková.

Pohlednice jako stírací losy

Pohlednice vytiskla Státní tiskárna cenin v limitovaném počtu dvacet tisíc kusů od každého z dílů triptychu, na zadní straně je stírací pole, ve kterém se jako výhra může ukrývat například láhev sektu Mucha Collection, unikátní monografie Alfonse Muchy, voucher na tisk repliky plakátu podle přání a jako hlavní cena osobní prohlídka bytu rodiny Muchových na Pražském hradě v doprovodu členů rodiny.

Pokud se podaří pohlednice do konce roku prodat, získá město patnáct milionů korun, které by do přestavby investovalo. Podle místostarosty Sládka město jedná také o příspěvku Jihomoravského kraje a bude žádat o podporu i ministerstvo kultury.

Památník Alfonse Muchy je aktuálně uzavřený, ve stejné budově sídlila i stálá expozice o životě dalšího ivančického rodáka Vladimíra Menšíka a Kulturní a informační centrum města. Expozice i kulturní centrum plánuje město přestěhovat do Besedního domu.