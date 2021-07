Je to fantastická věc, říká John Mucha o návratu Slovanské epopeje do Moravského Krumlova

Na zámku v Moravském Krumlově byla Slovanská epopej vystavena od roku 1963 až do roku 2011, kdy ji tehdejší vedení Prahy, které Alfons Mucha svůj mistrovský cyklus věnoval, nechalo odvézt do depozitářů v hlavním městě. Návrat do Krumlova byl podmíněn opravou zámeckých prostor, kde by mohla být epopej vystavena.

„Je to fantastická věc,“ komentuje John Mucha navrácení epopeje do Krumlova i opravy tamního zámku. „Jsem vděčný Krumlovu, ale i Praze, že se umožnilo, aby se epopej vrátila tam, kde se o ni v minulosti tak starali,“ oceňuje.

Plánuje výstavu doplnit o další exponáty ze sbírek nadace Alfonse Muchy. „V naší sbírce máme mnoho pastelů, kreseb, fotografií, psacího materiálu a to vše by se mohlo připojit k výstavě, byla by trojrozměrná. Bylo by to trošku podobné jako třeba van Goghovo muzeum v Amsterdamu,“ upřesnil.

John Mucha: Umístění do Savarinu podporuju

S doplněním výstavy z pozůstalosti po svém dědečkovi počítá jak pro Moravský Krumlov, tak případně i pro Prahu, kde by měla být epopej po skončení zápůjčky krumlovskému zámku umístěna.

„Plně to podporuju,“ říká John Mucha. Domov najde cyklus v paláci Savarin, který se staví u Václavského náměstí. Zůstat by zde měl nejdéle čtvrtstoletí. Praha by mezitím postavila pro epopej samostatnou budovu, což byla malířova podmínka, když plátna metropoli ve dvacátých letech daroval. A její nesplnění vedlo Johna Muchu mimo jiné ke sporům o epopej s hlavním městem.

Poslední rozsudek, zatím nepravomocný, padnul v prosinci. Podle něj epopej Praze nepatří. Komunikace mezi Johnem Muchou a současným vedením Prahy je přesto, zdá se, vstřícná. „Existují jisté kruhy, které pořád ventilují, že já chci epopej pro sebe. Ne. Co mě donutilo k soudnímu jednání, byl předešlý rozsudek, to bylo v době, kdy epopej měla odjet z Krumlova,“ vysvětluje Mucha.