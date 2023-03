Nový železniční most přes Orlík staví v bezprostřední blízkosti toho původního

Původní železniční most u Červené nad Vltavou v okrese Písek, který se měl bourat, pochází z druhé poloviny 19. století. Kvůli jeho konstrukci nemohly být na trasu, která přes něj vede, nasazeny některé typy vlaků. Před demolicí ho ale zachránilo prohlášení kulturní památkou. V jeho bezprostřední blízkosti nad údolní nádrží Orlík už nyní stojí pilíře nového železničního mostu, po kterém by se v příštím roce měl projet první vlak. Nový most bude s rozpětím oblouku 156 metrů největším železobetonovým mostem v republice.