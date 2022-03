O památkově chráněný most přes Orlík nestojí kraj ani železničáři

Původní most – 280,2 metru dlouhý, 69,5 metru vysoký a vážící 940 tun – se zatím moc neopravoval. Při stavbě orlické přehrady se jen zesílily části zatopených pilířů, drobné opravy přišly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

Problémy s penězi i využitím

Podle iniciátorů záchrany mostu by ho mohli využívat pěší i cyklisté. Místo podle nich je a vždy bylo turisticky atraktivní. Červená nad Vltavou patřila v polovině dvacátého století k turistickým tahákům, zdejší letovisko se ale zatopilo při vzniku orlické přehrady.

„Peníze se dají sehnat, projednával jsem to od ministerstev až po Evropskou unii,“ tvrdí Karel Holl. Spolu s dalšími žádá po Jihočeském kraji, aby si most od státu převzal. Kraj ale vzkazuje, že ani on finance na rekonstrukci nemá. „Na peníze si bohužel nemůžeme nikde zatím sáhnout, z žádných dotačních titulů, jak se tady říká, že jsou na to vypsané tituly a granty, tak určitě ne,“ vysvětlil náměstek jihočeského hejtmana Antonín Krák (ČSSD).

Most se klene přes Vltavu v místech, kde historicky hospodařil šlechtický rod Schwarzenbergů. I teď vedou cesty k řece po soukromých pozemcích, což podle kraje brání napojení do sítě cyklostezek. „Máme písemné vyjádření, že ani pronájem ani prodej není možný,“ říká Krák. Místní se přesto nevzdávají. Čas si dávají do chvíle, než most někdo koupí.