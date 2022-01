Na Jindřichohradecku chybí zubaři, zatím nepomohla ani milionová dotace

Do jindřichohradecké ordinace neustále volají lidé s dotazy na registrace. V regionu žije kolem pěti tisíc lidí, kteří nemají vlastního zubaře. „Oblast není pro mladé lékaře dostatečně lukrativní, většinou zůstávají ve velkých městech,“ popisuje předseda představenstva Oblastní stomatologické komory Jindřichův Hradec Pavel Havlíček.

Radnice jedná s krajem, že by v nemocnici byla ambulance, ve které by zubaři ošetřovali neregistrované pacienty. Víc zubařů ve městě ubývá, než do něj přichází. V jednom ze zdravotních center pracují čtyři z původních osmi stomatologů. Dům prodávají, protože je pro ně provoz ekonomicky náročný a neví, zda je v něm nový majitel nechá.