Ať si zubaři ordinace předávají, dostaneme je tak na venkov, radí pojišťovnám Vojtěch

„Jestli někde chybí zubní lékař, tak ho musí zajistit zdravotní pojišťovny,“ dodal Šmucler. U našich sousedů v Německu či Rakousku podle něj pojišťovny řídí síť tak, že prakticky nepřidělují nové smlouvy, jen obsazují místa po odcházejících do důchodu. Ministr zdravotnictví o tom chce jednat i s českými pojišťovnami.

Ministerstvo také vypsalo dotační program, který má podporovat zubařské ordinace v odlehlých regionech. V programu je k dispozici dalších téměř 100 milionů korun, které chce ministerstvo zdravotnictví do tří let rozdělit mezi stovku zubařů.

Loni dostali první dotace zubaři v Horní Cerekvi na Vysočině, v Chebu a v Ústí nad Labem. Právě v Ústeckém a pak také v Libereckém a Jihočeském kraji je největší problém s dostupností zubní péče. Podle stomatologické komory by ale měla podpora směřovat spíše do menších měst.

Resort ministra Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) zařadil mezi podmínky k vyplacení dotace třeba počet pacientů – do tří let musí zubař, který peníze dostane, přijmout na půl druhého tisíce pojištěnců včetně dětí a seniorů. S přijetím dotace se také zavazuje, že bude následujících pět let ordinovat pět dní v týdnu.