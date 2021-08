Plánovanou linku na zpracování kamene přesune firma dál za Ševětín. Místní se k záměru s lomem vyjádří v referendu

Obyvatelé Ševětína přesun lomu dál za městys požadovali

Záměr někteří obyvatelé kritizují, při volbách do Poslanecké sněmovny bude v městysu Ševětín referendum. „Na jaře jsme udělali anketu, jak obyvatelé vnímají budoucnost těžby. Lidé dali jednoznačně najevo, že podporují přechod do nové lokality a přesun technologické linky a skládky kameniva dále od centra. Nová varianta vychází vstříc těmto požadavkům,“ uvedla starostka Romana Hajská (Ševětín pro všechny generace).

Krajští zastupitelé převedli na jaře lokalitu Kolný z územní rezervy na takzvanou návrhovou plochu pro těžbu stavebního kamene. Je to základní předpoklad pro to, aby v ložisku u Ševětína pokračovala těžba. Společně s ložisky Slapy a Plešovice patří k nejdůležitějším v kraji. Těžit by se mělo na dvě etapy. K otevření lomu je nutné, aby městys Ševětín a město Lišov změnily územní plány, nutná byla i změna zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Prodej kamene zvýšila stavba D3

Nové ložisko kamene Ševětín/Kolný je státem vyhledaný zdroj kameniva z roku 1984, zabírá 68,4 hektaru. Je to územní rezerva pro těžbu, těžební plocha bude menší. Současný lom chce firma provozovat do roku 2029, pak tam vznikne lesopark, jezero, tůně a kamenité svahy. Z kamenolomu v Ševětíně měla loni produkci 880 tisíc tun, rekordní prodej 1,4 milionu tun byl v roce 2017, díky stavbě dálnice D3.

Firma Kámen a písek, která těží a zpracovává kamenivo, vlastní v kraji deset kamenolomů. Zaměstnává přes sto padesát lidí. Loni jí klesly meziročně tržby o sedmnáct procent na 429,2 milionu korun. Zisk po zdanění se snížil o třetinu na 60,1 milionu korun.