Před sto lety vkročili herci Vltavanu do venkovního divadla. Přibylo do něj i otáčivé hlediště

Otáčivé hlediště čeká po 40 letech rekonstrukce

V původních venkovních kulisách se hrálo přes deset let. Vnuk jejich stavitele byl u toho, když se divadlo znovu vrátilo do přírody, v roce 1983 vybudovali v Týně otáčivé hlediště. A točí se už téměř čtyřicet let.

Stovky představení a tisíce diváků se ale na divadle podepsaly, hlediště tak čeká rekonstrukce. Divadelní soubor už má stavební povolení a shání potřebných 20 milionů korun.

„Otáčivé hlediště má konstrukci, která byla již dříve používaná. Zařízení je na konci své životnosti,“ řekl ředitel divadelní společnosti Vltavan Ivan Sýkora. Počet sedadel by se měl zvýšit na 260, oprava čeká i zázemí pro herce a techniku.