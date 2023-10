České zákazníky překvapují internetová tržiště. Stížností podle ČOI přibývá

Fakturu i návod si podle internetového tržiště lze u prodejce vyžádat. Ten musí plnit lhůty na vrácení zboží, záruku a reklamaci. Při sporu by zákazníkům mělo pomoct internetové tržiště. „V případě uznání reklamace vrátí zákazníkům peníze do 48 hodin, do maximální výše sto tisíc korun,“ upřesnil mluvčí e-shopů Mall.cz a Allegro.cz Jakub Charvát.

„Průměrný spotřebitel by měl poznat, s kým uzavírá kupní smlouvu, a to prostředí toho tržiště by mělo být navrženo tak, aby to spotřebitel vždycky poznal,“ dodala Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas.

Česká obchodní inspekce loni u internetových prodejců provedla přes tisíc kontrol. Nejvyšší pokutu 750 tisíc korun udělila právě jednomu z tržišť, a to za nepravdivé recenze.