Potraviny se stále víc nakupují on-line. Doplácí na to malé obchody i jejich role komunitních center

Šárka Uchytilová chodí do klasických obchodů jen pro pečivo. Ostatní potraviny si nechává dovézt. „Využívám to celkem pravidelně. Nemusím ven a přivezou mi to, kdy chci,“ popisuje Uchytilová.

Podobných lidí přibývá. Do prodeje na internetu se tak pouštějí i další řetězce. Jeden z nich teď nově rozváží lidem v Praze, Mladé Boleslavi, Brně a okolí. Ze skladu v Praze aktuálně odbaví vyšší stovky objednávek denně. Do konce roku 2025 by jich mělo být přes pět tisíc. „Spustíme ještě do konce roku mobilní aplikaci. Naši službu chceme do konce roku 2025 rozšířit po celé České republice,“ říká mluvčí Billy Dana Bratánková.

On-line supermarkety se mezitím rozrůstají do dalších regionů. „Naší primární cílovou skupinou jsou stále rodiny. Lidé preferují velké nákupy a ty se dějí v periodicitě jednou za deset až čtrnáct dní,“ míní manažerka značky Košík.cz Zuzana Magalová.

Změna chování zákazníků

Do doručování potravin se pustily také rozvozci hotových jídel. Jeden službu po necelém roce ukončil. Konkurence ale sleduje rostoucí zájem. „Teď po létě, když se zákazníci vrátili zpět do Prahy a hlavně do Brna, tak opravdu pociťujeme nárůst objednávek o 20 až 30 procent denně,“ říká marketingová manažerka Wolt Market ČR a SR Nikola Hlavenková.

Odborníci předpokládají stoupající počet prodejců potravin na internetu. „Kategorie potravin, do které řadíme jídlo, nápoje a tabákové produkty tvoří nejmenší část, zhruba kolem pěti procent, nicméně nárůst, který vidíme meziročně, je kolem 20 procent. Potenciál růstu tam je veliký,“ popisuje partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.

Stejně jako v kamenných obchodech, ale také internetoví prodejci potravin teď sledují změnu zákaznického chování. Lidé více řeší ceny a častěji kupují zboží ve slevách. Cena za službu se u jednotlivých řetězců a společností liší. Některé lákají na dovoz zdarma, jinde nabízejí bezplatné doručení až od stanovené částky. Liší se i lhůta dodání, od pár hodin do několika dnů.