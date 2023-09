„Hrací hřiště se srovnává. Musíme brát čínské automobilky velmi vážně,“ řekl Jahn

Že Komise „bude prozkoumávat“ velký příliv nových produktů z nového teritoria, je podle něj logické. „Vyhrocenou obchodní válku s Čínou“ si podle něj nepřeje nikdo. „To by určitě nebylo v zájmu Evropy. Je potřeba si najít s Čínou vyváženou obchodní politiku. Abychom se dívali zpříma do očí,“ uvedl.

Kromě investic do výrobních kapacit podle něj v Evropě chybí i podpora výzkumu a vývoje či zajišťování nerostných zdrojů. Na rozdíl od Číny a USA je „evropský systém pouze nařízením toho, co můžeme a nemůžeme kdy prodávat“. „Naše výchozí pozice byla tímto oslabena,“ poznamenal.

Automobilky starého kontinentu tak podle něj nyní musí zrychlit vývoj nových vozů, které by měly být zajímavé pro mladé zákazníky.

Investice do výroby baterií a elektromobilů plánují také Spojené státy, poznamenal. V reakci na to Komise otevřela možnosti podpory investic v Evropě . „Nicméně mohou si to dovolit spíše bohaté státy. Státy jako Česká republika nebo jiné země ve střední a východní Evropě by s financováním asi měly problémy,“ domnívá se.

Ve spalovacích motorech Čína nedominovala. Obrat přišel s bateriovým pohonem

Mladé čínské automobilky se podle něj dokázaly velmi rychle dostat na podobnou technologickou úroveň těch tradičních evropských. „Což se jim v oblasti tradičních spalovacích motorů nepodařilo,“ uvedl. „Technologická změna umožnila vstup naprosto nových subjektů, ať už je to například firma Tesla nebo některé čínské firmy.“ „Hrací hřiště se srovnává. Musíme brát čínské automobilky velmi vážně,“ řekl.

Upozornil, že Čína je jednou z mála zemí, kde zahraniční automobilky mají větší podíl na trhu než ty domácí. „Bylo logické, že pokud se dostanou na dobrou technologickou úroveň, tak se poměr bude pomalu obracet,“ myslí si Jahn. V Číně je podle něj již nyní velice vysoký podíl nově prodávaných elektrických vozů.

Volkswagen investoval do XPengu

Koncern Volkswagen, pod který spadá Škoda Auto, nedávno koupil pětiprocentní podíl v jedné z čínských automobilek, firmě XPeng. „V současné době razantní technologické změny je potřeba rozšiřovat možnosti kooperací,“ okomentoval krok Jahn. Volkswagen podle něj spolupracoval i s řadou dalších společností ze Spojených států i Evropy v oblasti bateriové technologie nebo autonomního řízení.

„Čína se dostává v mnoha technologiích na špičkovou úroveň. V telekomunikační technice, dronech nebo obnovitelných zdrojích. Spolupracovat s čínskými firmami, které jsou v mnohých oblastech na špici, není nic, za co by se musel člověk stydět,“ poznamenal Jahn. „Dnes není možné předpokládat, že si vyvineme všechno pouze vlastními silami,“ dodal.