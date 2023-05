Zbytečná plošná opatření, vyšší marže i rychlý růst mezd. Ekonomové řešili v OVM příčiny fenoménu české drahoty

Švejnar si myslí, že by se měl stát soustředit kromě boje s inflací i na fakt, že česká ekonomika stagnuje a při poklesu HDP roste české zadlužení. Společnost se navíc podle Švejnara polarizuje. „Dolní část je na tom dost špatně, ty na ty zájezdy nemohou, v té horní části při ziskové inflaci je tu hodně lidí, co jsou na tom lépe,“ podotkl ekonom.

„Centrální banka nemá přestat zvyšovat úrokové sazby a založit si ruce na prsou a čekat, jestli to dopadne, nebo nedopadne, tím, že rezignovala na to nějak bojovat s inflací. Centrální banka se nemá ohlížet na vládu a primárně ani na růst, ale řešit jen cenovou stabilitu,“ zdůraznil Marek s tím, že sazby aktuálně mají být vyšší než sedm procent. „Kdyby byly na osmi procentech, máme vyšší pravděpodobnost, že se té nechtěné spirále vyhneme,“ míní Marek.

Radu ČNB by mohl do budoucna schvalovat Senát

Marek dále v Otázkách Václava Moravce oznámil, že na Pražském hradě se debatuje o možné změně ústavy, která by do budoucna podmínila jmenování bankovní rady ČNB souhlasem Senátu. Nyní je jmenování členů bankovní rady výhradní pravomocí hlavy státu. Prezident nemá zákonodárnou pravomoc, eventuální změnu ústavy by tak musel navrhnout někdo, kdo ji má, nejpravděpodobněji zřejmě vláda.

„Nemáme vlastně žádnou pojistku proti tomu, koho si prezident vybere, a to není úplně nejšťastnější,“ řekl Marek. „Diskutujeme takováto témata, abychom měli kvalitní a pojistkami doladěný systém jmenování členů bankovní rady,“ uvedl. Podle Marka „není důvod, aby to nebyl Senát“, jehož souhlasem by bylo jmenování podmíněno. „To se nabízí celkem jednoznačně, ostatně by se tím i posílila role druhé komory našeho Parlamentu,“ dodal.

Švejnar i Holub myšlenku ocenili. O možném zapojení Senátu do jmenování bankovní rady ČNB zákonodárci neúspěšně vyjednávali při debatách o možných úpravách prezidentských pravomocí už před více než deseti lety.

Dalším tématem diskuze byl také vládní konsolidační balíček. Podle Marka jsou vládní opatření zatím jen pokrytím některých rozpočtových chyb z minulosti, do budoucna mu však chybí větší koncepčnost. Myslí si, že stát nedostatečně investuje například do vzdělávání nebo vědy a výzkumu. Chybí mu i investiční pobídky. „Je potřeba stanovit priority v ekonomické koncepci. To by se v budoucnu projevilo i v rozpočtu,“ dodal.

S potřebou koncepčních programů souhlasili i Holub a Švejnar. „Stát musí investovat do lidského kapitálu,“ řekl Švejnar. Vláda by si podle něj mohla vyhradit rozpočet pro investice.