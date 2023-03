Akcie evropských bank ztrácejí. Napětí kvůli Credit Suisse zřejmě neuklidňuje ani zpráva o převzetí

Obavy investorů ale vyvolala zpráva, že dodatečné dluhopisy tier-1 Credit Suisse – neboli dluhopisy AT1 – s nominální hodnotou 17 miliard dolarů (zhruba 385 miliard korun) budou oceněny na nulu. To rozzlobilo některé jejich držitele, kteří si mysleli, že budou požívat lepší ochrany než akcionáři.

„Bankrot globálně důležité banky by způsobil ve Švýcarsku i po celém světě nenapravitelné ekonomické otřesy. Z tohoto důvodu naše země musí převzít odpovědnost. Federální vláda je přesvědčena, že převzetí Credit Suisse položilo základy větší stability jak ve Švýcarsku, tak na mezinárodní úrovni,“ prohlásila švýcarská ministryně financí Karin Keller-Sutterová.

V průběhu dne se však evropské akcie vzpamatovaly a přehouply se do plusu, zásluhu na tom měly především akcie těžařských firem.

„Globální problém“

Obavy ohledně dohody o převzetí Credit Suisse bankou UBS naopak vyjádřil švýcarský poslanec Roger Nordmann ze sociálnědemokratické strany. „Nová UBS je také dalším obrovským rizikem – bude mít aktiva více než 1500 miliard franků a pro Švýcarsko je prostě příliš velká,“ řekl agentuře Reuters. Sociální demokraté jsou druhou největší stranou ve švýcarském parlamentu a ve vládě mají dva ministry.

Ve finančním sektoru podle expertů panuje obava ze závažné situace, kdy po pandemii koronaviru a dopadech ruské invaze na Ukrajinu může udeřit i bankovní krize.

„Mělo by být jasné, že více než po týdnu bankovní paniky a dvou intervencích organizovaných úřady tento problém nezmizí. Právě naopak, stal se globálním,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Mike O'Rourke ze společnosti Jones Trading.

Podobně to vidí analytik XTB Štěpán Hájek. „Bankovní sektor – navzdory očekávání – není úplně v dobré kondici na začátku týdne a vypadá to, že je to skutečně začátek nějakého systematického a hlubšího problému, který bude mít dopady na světovou ekonomiku,“ míní analytik.

Cena zlata na světových trzích mezitím překonala dva tisíce dolarů za troyskou unci, což je nejvíce za poslední rok. Naposledy tuto hranici vzácný kov atakoval krátce po invazi Ruska na Ukrajinu na začátku loňského března.