Česko je v recesi a jeho vyhlídky nejsou dobré, soudí ekonomové Švejnar, Gregor a Hampl

V souvislosti s chystanými reformními kroky vlády, jejichž obsah zatím není znám, zmínil Gregor negativní dopady zrušení superhrubé mzdy či karenční doby v minulosti. To mělo negativní dopad na příjmy státního rozpočtu a výši schodků. „Je potřeba se schodkem pracovat a přitvrdit,“ řekl s tím, že by se měly například změnit české majetkové daně, byť je to politicky nesmírně citlivé. Tyto současné daně považuje za nízké.

Kde šetřit

Švejnar si myslí, že jsou oblasti, kde by se mohly udělat změny, aby to bylo win-win řešení. Například v reformě státní správy. Zeštíhlit ji a zefektivnit. Celkově by byly menší výdaje ze státního rozpočtu, i když by se úředníkům přidalo na platech. Uvolnění úředníci pak mohou produktivně působit v soukromém sektoru. Odmítá názor, že je to běh na dlouhou trať, záleželo by na rychlosti reformy státní správy.

I on se jako Gregor domnívá, že u nemovitostí máme nízké zdanění a šlo by zde daně zvyšovat. Dodal také, že v Česku zdaňujeme práci, ne kapitál a to by se mělo dělat více rovnoměrně.

Už nejsme nudnou rozpočtově stabilní zemí

Hampl upozornil na hlubší problém s rozpočtovými schodky, což je trend. Po roce 2020 jsme se začali u rozpočtů chovat jinak a naše schodky nyní už nesrovnáváme se severem Evropy (rozpočtově odpovědnějším), ale s jihem. Mělo by se to podle něho změnit tak, abychom opět byli nudnou rozpočtovou zemí. Jinak s tím budou v budoucnosti spojené velmi vysoké náklady.

Problém je však také v tom, že se radikálně změnila politická realita a padla dřívější všeobecně přijímaná mantra o fiskální (rozpočtové) stabilitě. Při přípravě rozpočtu na rok 2024 proto Hampl vidí poslední „okno příležitosti,“ kdy lze změnit současný přístup, který spočívá v deficitním financování výdajů. Pak už zase budou parlamentní volby.

Švejnar připomněl, že míra zadlužení je v Česku stále mnohem příznivější než například v Německu a ve Francii, ale jde o to, aby se to nezhoršovalo ve střednědobém výhledu.