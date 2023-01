Změny hypoték by prodražily předčasné splacení. Na novele se neshoduje ani vládní koalice

Ministerstvo financí chystá změny hypoték, které však zatím nebudí nadšení. Oslovení zástupci sněmovních stran je spíš odmítají, a to například proto, že by zdražily předčasné splacení. Nyní si mají banky účtovat jen administrativní poplatky – nově by to mohla být až dvě procenta ze zbývající půjčené částky.