Majetková struktura ČEZu je jedním z hlavních témat vlády na příští rok

Je to téměř půl roku, co v mimořádném projevu premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že stát chce získat dohled nad tuzemskými klíčovými elektrárnami a mít tak pod kontrolou vlastní výrobu elektřiny. Musí proto podle něj dojít k restrukturalizaci ČEZu. „To není řešení pro tuto zimu, bude to proces, který chvíli potrvá,“ uvedl Fiala. Tento proces má odstartovat už za pár týdnů. Pro vládu je to podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) priorita pro příští rok. „My se tím musíme zabývat určitě i v souvislosti s tím, že budeme vybírat na začátku roku 2024 dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. (…) Musíme se zamyslet nad tím, jak by ČEZ měl do budoucna vypadat, jakou by měl mít vlastnickou strukturu, ale i nad tím, jak bude vypadat distribuce.“ „Změna struktury tak, aby stát měl větší vliv ve smyslu toho, které části energetického mixu jsou v čí kompetenci, si myslím, že je namístě,“ soudí vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Rozdělení na výrobní a obchodní část Mezi politiky se mluví o tom, že by se společnost mohla rozdělit na výrobní část, kterou by mohl stoprocentně vlastnit stát, a na část obchodní či distribuční. Ta by naopak patřila soukromníkům. „Téma toho, jestli by měl tedy být ovládnutý ČEZ, případně jak by se k energetické infrastruktuře obecně mělo přistupovat, by se otevřít mělo. Je to věcí diskuse a vyhodnocení rizik,“ podotkl místopředseda ODS Zdeněk Zajíček. „Je to i otázka toho, jaké jsou dividendy, jak je využíváme dále na pomoc těm, kteří jsou nejzranitelnější – to bychom řešit měli,“ upozornila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

