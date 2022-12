Klienti ČEZ už dostávají nové zálohy, část z nich je má i přes zdražení stejné

Někteří si na nové zálohy počkají

Zbylá třetina z 1,3 milionu odběratelů si pak na nové zálohy ještě počká. ČEZ jim nové rozpisy záloh pošle až po vyúčtování, které je v plánu v příštích týdnech. Podle Gazdíka lze ale i u této skupiny očekávat, že významná část z těchto klientů začala spořit.

Nové nastavení záloh je i výsledkem samoodečtů, ke kterým klienty ČEZ v minulých týdnech vyzval. „Jsme rádi, že mnoho našich zákazníků si udělalo před nastavením zastropovaných ceníků samoodečet, protože nám to umožnilo nastavit jim co nejpřesnější zálohy. Jen za říjen a listopad si zadalo samoodečet 580 tisíc zákazníků a za celý rok přes 1,2 milionu, což je téměř trojnásobek oproti loňskému roku. Rádi bychom, aby zákazníci v pravidelných samoodečtech pokračovali, protože jim to umožní co nejlépe kontrolovat spotřebu,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Na vliv šetření s energiemi na výši záloh poukázal rovněž analytik XTB Tomáš Cverna. Připomněl, že tuzemské domácnosti za prvních devět měsíců roku snížily svou spotřebu elektřiny ve srovnání s loňským rokem o 2,4 procenta, zatímco spotřeba plynu ve stejném období poklesla meziročně o 19,1 procenta. Podle něj se vyšší zálohy budou týkat zejména domácností, které elektřinu používají i k topení a spotřebují přibližně 10 MWh ročně.

„Očekávám, že v následujícím roce budou úspory obyvatel přetrvávat zejména kvůli kontinuálnímu poklesu reálných mezd. Navíc další úspory uleví tlaku na hledání nových dodavatelů LNG, protože kapacita těch stávajících je omezená,“ dodal Cverna.